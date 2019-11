15.760 km bis Paris: Tahiti möglicher Austragungsort für olympische Surfwettbewerbe 2024

Paris (SID) - Die olympischen Surfwettbewerbe könnten 2024 in Teahupoo auf Tahiti stattfinden, 15.760 Kilometer entfernt von Paris. Laut AFP-Informationen hat die französisch-polynesische Insel gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen. Neben Tahiti sind noch vier weitere Orte im Rennen, die alle näher an Paris liegen, darunter auch Surfspots in Biarritz und der Bretagne.

Olympische Surfwettbewerbe 2024 vielleicht auf Tahiti © SID

Teahupoo ist für seine kraftvollen, hohlbrechenden Wellen bekannt, die oft eine Höhe von zwei bis drei Metern, im Winter sogar bis sieben Metern erreichen. Seit 1999 wird dort das Billabong Pro ausgetragen, das Teil der World-Surf-League-Tour ist.

Surfen hat seine olympische Premiere bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio. Die Wettbewerbe finden vom 26. Juli bis 2. August am Tsurigasaki Surfing Beach in Ichinomiya/Präfektur Chiba statt.