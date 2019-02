160.000 Tickets für Ski-WM in Seefeld verkauft

Willingen (SID) - Wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Seefeld/Österreich (19. Februar bis 3. März) sind 160.000 Tickets verkauft worden. Das gab Mario Stecher, zweimaliger Olympiasieger der Nordischen Kombinierer und aktueller sportlicher Leiter des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), im Rahmen des Skisprung-Weltcups in Willingen bekannt. Das Kontingent liegt bei 200.000 Tickets. Neben Seefeld ist auch Innsbruck Austragungsort einiger Wettbewerbe.

Gut gefüllt: 160.000 Tickets wurden für Ski-WM verkauft © SID

"Wir hoffen, mit der einen oder anderen Möglichkeit aus dem deutschen Raum noch punkten zu können. Es ist nicht weit von der Grenze", sagte Stecher. Mit dem Stand der Vorbereitungen zeigte sich Stecher zufrieden. "Seefeld präsentiert sich bereits absolut WM-reif, die Vorbereitungen sind mehr oder weniger abgeschlossen", sagte er.

Nicht bestätigen konnte Stecher Gespräche mit dem aktuellen deutschen Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster, der am Saisonende seinen Posten verlässt und mit einer Rückkehr nach Österreich in Verbindung gebracht wird. "Seitens des ÖSV hat es keine Gespräche gegeben. Natürlich trifft man sich privat immer mal wieder. Was ich weiß, ist, dass er in Gesprächen mit dem Skigymnasium Stams steht. Aber das hat mit dem ÖSV nichts zu tun", sagte Stecher.