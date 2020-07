17 Coronafälle bei den Marlins - Spiele in dieser Woche abgesagt

Miami (SID) - Bei den Miami Marlins aus der Major League Baseball (MLB) gibt es laut übereinstimmenden US-Medienberichten vier weitere Coronafälle. Damit stünde die Gesamtzahl der Infizierten im Klub bei 17, mindestens elf Spieler sind betroffen. Noch ist nicht bekannt, ob zu den Neuinfizierten weitere Profis gehören.

MLB: Heimspiel der Miami Marlins abgesagt © SID

Die MLB bestätigte die Zahlen nicht, sagte aber alle restlichen Marlins-Spiele in dieser Woche ab. Betroffen sind die Partien gegen die Baltimore Orioles am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sowie die Duelle mit Titelverteidiger Washington Nationals am Freitag, Samstag und Sonntag.

Da Miami am vergangenen Wochenende gegen Philadelphia gespielt hatte, werden die Begegnungen der Phillies gegen Rekordchampion New York Yankees (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) sicherheitshalber verlegt. Die Yankees treten stattdessen am Mittwoch und Donnerstag gegen Baltimore an.

Vor der bislang letzten Testrunde waren 13 Fälle bei den Marlins bestätigt worden, darunter sind zwei Trainer. Schon der ursprünglich für Montagabend angesetzte Heimauftakt gegen die Baltimore Orioles war abgesagt worden.

Am Montag hatte MLB-Boss Rob Manfred erklärt, dass Marlins und Orioles am Mittwoch in Baltimore gegeneinander antreten könnten, sollten die Testergebnisse entsprechend ausfallen. Daraus wird nach den neuen Fällen nichts. Die Liga betonte aber, dass es bei den seit Freitag durchgeführten 6400 Tests keine Fälle bei den anderen 29 Klubs gab.

Die nordamerikanische Profiliga hatte am Donnerstag den Spielbetrieb aufgenommen. Noch am Sonntag gewann Miami zum Abschluss seiner drei Spiele andauernden Auswärtsreise bei den Phillies.

Im Gegensatz zum Eishockey (NHL) und Basketball (NBA) verzichtet die MLB auf die Errichtung einer "Blase" und lässt die Partien ohne Zuschauer in den normalen Stadien der Teams austragen.

Die Spieler werden dabei alle 48 Stunden auf das Coronavirus getestet. Die Liga hatte sich erst im Juni nach wochenlangen Diskussionen mit der Spielergewerkschaft MLBPA auf eine verkürzte Saison geeinigt. Statt der ursprünglich vorgesehenen 162 Spiele werden 60 ausgetragen.