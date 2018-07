17-jähriger Molleker am Rothenbaum im Achtelfinale

Hamburg (SID) - Der erst 17 Jahre alte Rudolf Molleker hat bei den German Open der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum erstmals bei einem ATP-Turnier das Achtelfnale erreicht. Der Berliner setzte sich in der Hansestadt gegen David Ferrer aus Spanien mit 7:5, 5:7, 6:3 durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf den slowakischen Qualifikanten Jozef Kovalik.