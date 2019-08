178.000 Zuschauer bei "Die Finals"

Berlin (SID) - Das neue Sport-Format "Die Finals" war bei den Zuschauern vor Ort ein voller Erfolg. 178.000 Besucher fanden sich insgesamt in den Sportstätten ein und unterstützten die Athleten in zehn Sportarten. Das teilten die Veranstalter mit. 82.300 Zuschauer am Samstag und 95.700 am Sonntag strömten zu den Wettkämpfen.

Die Leichtathletik war Zugpferd der "Finals" © SID

Die Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion waren mit insgesamt 60.550 Fans an beiden Tagen das große Zugpferd der Finals. Am Samstag waren 26.200, einen Tag später 34.350 Zuschauer gekommen. Für einen Einzeltag bei deutschen Meisterschaften bedeutet dies einen Rekord.