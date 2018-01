1797 Länderspieltore: Handballer Sigurdsson egalisiert Weltrekord

Split (SID) - Der isländische Bundesligaprofi Gudjon Valur Sigurdsson (38) hat den Weltrekord für Länderspieltore egalisiert. Der Linksaußen vom Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen erzielte fünf Treffer im EM-Auftaktspiel der Nordeuropäer gegen Schweden (26:24) und schraubte sein Länderspieltorkonto damit auf sagenhafte 1797. Kein anderer Spieler hat mehr Tore in Länderspielen erzielt.

Sigurdsson erzielte fünf Treffer im EM-Auftaktspiel © SID

Damit schloss Sigurdsson am Freitagabend zum Ungarn Peter Kovacs auf, der in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren in 323 Partien 1797 Tore warf. Gegen Schweden absolvierte Sigurdsson sein 342. Länderspiel. Den Rekordtreffer landete der langjährige Bundesliga-Profi, der in Deutschland schon für den THW Kiel, VfL Gummersbach und TUSEM Essen spielte, mit seinem Tor zum 23:18.

Sein erstes Länderspiel bestritt Sigurdsson vor 19 Jahren, schon bei der EM 2000, die ebenfalls in Kroatien stattfand, war er dabei. In seiner glanzvollen Karriere gewann Sigurdsson Olympia-Silber und EM-Bronze. Auf Vereinsebene holte er die Champions League sowie den EHF-Pokal und wurde Bundesliga-Torschützenkönig. Seit 2012 ist er mit vier verschiedenen Klubs in drei Ländern ununterbrochen Meister geworden. Auch in der aktuellen Spielzeit führt Sigurdsson mit den Löwen die Bundesliga-Tabelle an. Sein Vertrag läuft noch bis 2019.

"Es würde mich nicht wundern, wenn er die 2000 auch noch voll macht", sagte der deutsche Nationalspieler Hendrik Pekeler kürzlich der Süddeutschen Zeitung. Pekeler spielt zusammen mit Sigurdsson bei den Löwen. "Wenn man den Begriff Musterprofi verwenden will, ist er dafür prädestiniert", sagte Pekeler.