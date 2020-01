19. Heimsieg in Serie: Klopps "Reds" enteilen Verfolgern immer mehr

Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool eilen in der englischen Fußball-Meisterschaft dem Titel mit Sieben-Meilen-Stiefeln entgegen. Beim 2:0 (1:0) gegen Rekordtitelgewinner Manchester United feierte der weiterhin ungeschlagene Champions-League-Sieger seinen 19. Heimsieg in der Premier League nacheinander und baute an der Tabellenspitze den Vorsprung auf seinen Verfolger und Titelverteidiger Manchester City auf schon 16 Punkte aus.

Nach dem 2:2 der Citizens am Vortag gegen Crystal Palace nutzten die Reds die Chance zur Vergrößerung ihres Polsters aus. Abwehrchef Virgil van Dijk (14.) und Torjäger Mohamed Salah (90.+3) sorgten gegen die "Red Devils" für den Erfolg. Für Klopp war es insgesamt der 150. Sieg mit Liverpool.

Hinter Manchester City ließ auch der Tabellendritte Leicester City Federn. Der Ex-Meister ließ durch das 1:2 (1:0) bei Abstiegskandidat FC Burnley die Gelegenheit zum Gleichstand mit dem Team von Startrainer Pep Guardiola ungenutzt.