19 Punkte Rückstand: Aber Statistik macht Schalke Mut

Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 liegt vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) 19 Punkte hinter dem Erzrivalen, doch ein Blick in die Statistik macht den Königsblauen Mut. Von den bisherigen 92 Bundesliga-Duellen gewann die besser platzierte Mannschaft nur 41. In 50 Spielen holte das tabellarisch schwächer platzierte Team mindestens einen Punkt.

Schalke 04 vor dem Derby voller Vorfreude © SID

Trotz des großen Vorsprungs geht Spitzenreiter Dortmund mit viel Respekt ins Spiel. "Schalke könnte in der zweiten Liga spielen, dann wäre es auch ein schweres Spiel", sagte Thomas Delaney beim Fußball-Talk "19:09" der Ruhr Nachrichten. Zuletzt hat der BVB im November 2015 einen Derbysieg gefeiert. In der vergangenen Saison gab es im Hinspiel in Dortmund ein legendäres 4:4 (nach 4:0-Führung), im Rückspiel unterlag der BVB in Gelsenkirchen 0:2.

"Egal, wo die jeweilige Mannschaft in der Tabelle steht, egal, was für einen Lauf sie gerade hat - am Derbytag sind das alles Dinge, die nicht so sehr zählen", sagte Schalkes Kapitän Ralf Fährmann.