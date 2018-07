193.355 Zuschauer machen Werbung für den Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Mit dem drohenden Aus vor Augen haben die Motorrad-Fans Werbung für den Sachsenring betrieben. 193.355 Besucher kamen verteilt über drei Tage zum Großen Preis von Deutschland nach Hohenstein-Ernstthal und damit deutlich mehr als im Vorjahr (164.801). Die Marke von 200.000 Fans wurde allerdings zum zweiten Mal nacheinander verpasst.

Jede Menge Fans machen Werbung für den Sachsenring © SID

Im vergangenen Jahr waren erstmals seit 2012 weniger als 200.000 Zuschauer zur Strecke gepilgert. Es war die drittschlechteste Zahl beim Kultevent seit Beginn der Austragung der WM-Läufe auf der neuen Strecke (1998), in der Folge entstand ein Minus in sechsstelliger Höhe.

Ob die WM im kommenden Jahr wieder in Sachsen Halt macht, ist äußerst fraglich. Der ADAC hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass das Rennen in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal auf dem Kurs stattfinden werde, da es zu keiner Einigung mit der Sachsenring Rennstrecken Management GmbH (SRM) gekommen sei. Der ADAC hat mit dem WM-Vermarkter Dorna einen Vertrag für den Deutschland-GP bis 2021, dieser ist aber nicht an eine Strecke gebunden.

"Tolles Motorsportevent, tolle Atmosphäre, tolle und engagierte Region, viele Tausende Besucher, viele, viele Ehrenamtliche. Dieses Rennen soll auch weiterhin in Sachsen stattfinden. Dafür machen wir uns weiter stark!", teilte die Staatskanzlei am Sonntag im Namen des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bei Twitter mit.

Am Rennsonntag sahen 89.242 Fans den neunten Sieg in Serie auf dem Sachsenring durch MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Spanien/Honda), Freitag kamen zum Training 32.657, Samstag zum Qualifying 71.456 Zuschauer. Der Rekord beim einzigen deutschen WM-Lauf wurde 2011 aufgestellt (230.133).

2018: 193.355 (Freitag: 32.657, Samstag: 71.456, Sonntag: 89.242)

2017: 164.801

2016: 212.411

2015: 211.588

2014: 209.408

2013: 204.491

2012: 195.695

2011: 230.133

2010: 224.668