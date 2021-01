197. Mal zu Null: Neuer stellt Bundesliga-Rekord auf

Gelsenkirchen (SID) - Welttorhüter Manuel Neuer hatte am Sonntag doppelt Grund zum Jubeln: Das 4:0 (1:0) bei Schalke 04 war für Bayern München ein weiterer Schritt zum nächsten Titel - und Neuer stellte mit dem 197. Bundesligaspiel ohne Gegentreffer einen Rekord auf. Damit überflügelte er Oliver Kahn, mit dem sich der 34-Jährige den Spitzenplatz in dieser Statistik geteilt hatte. Neuer benötigte nur 423 Spiele für die Bestmarke, Kahn stand in 557 Spielen (für den Karlsruher SC und Bayern München) auf dem Platz.