2. Bundesliga: Darmstadt jetzt Tabellenfünfter - Doppelpack von Ducksch

Köln (SID) - Darmstadt 98 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf den fünften Tabellenplatz nach vorne geschoben. Die Lilien gewannen gegen den FC St. Pauli mit 4:0 (1:0). Der VfL Osnabrück unterlag im Niedersachsenduell Hannover 96 in den Geisterspielen zur 27. Runde aufgrund eines Doppelpacks von Marvin Ducksch in der Schlussphase mit 2:4 (1:1).

Grammozis und Darmstadt 98 springen auf Rang fünf © SID

Im dritten Samstagsspiel gab es zwischen dem SV Sandhausen und Jahn Regensburg durch das torlose Remis ebenfalls ein Unentschieden.

St. Pauli verpasste durch die Niederlage am Böllenfalltor, die Darmstadts Mathias Honsak (7.), Yannick Stark (74.), Marvin Mehlem (79.) und Victor Palsson (89.) besiegelten, einen entscheidenden Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 33 Punkten liegen die von Jos Luhukay trainierten Hamburger fünf Zähler vor dem Relegationsplatz.

Assan Ceesay (6., Foulelfmeter) und Etienne Amenyido (47.) trafen für den VfL. Ducksch (75., Foulelfmeter/80.), Joost van Aken (11.) per Eigentor, Genki Haraguchi (85.) und Victor Palsson (89.) schossen die Tore für die Gäste von der Leine. Kurz vor dem Abpfiff verpasste Dimitrios Diamantakos durch einen verschossenen Handelfmeter eine Ergebniskorrektur für St. Pauli.

Sandhausen rückte durch den Punktgewinn in der Tabelle vor den 1. FC Nürnberg, das Team trennen jedoch nur zwei Punkte vom Relegationsplatz 16. Der SSV Jahn hingegen festigte die Position im mittleren Tabellenfeld.