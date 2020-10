2. Bundesliga: Terrazzino wechselt nach Paderborn

Paderborn (SID) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat seine Offensive mit dem zuletzt vereinslosen Marco Terrazzino verstärkt. Der 29-Jährige, der die Erfahrung aus 183 Spielen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga mitbringt, unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2021.

Marco Terrazzino war zuletzt vereinlos © SID

Zuletzt stand er im Kader von Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Insgesamt verzeichnet Terrazzino 73 Begegnungen in der Bundesliga (4 Tore, 7 Vorlagen) und 110 Partien in der 2. Bundesliga (15 Treffer, 20 Vorlagen). "Mit ihm haben wir eine wertvolle Alternative für unseren Angriff gewonnen", sagte der Geschäftsführer Sport beim SCP, Fabian Wohlgemuth.