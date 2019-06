2. Europaspiele in Minsk beendet

Minsk (SID) - Die zweite Auflage der Europaspiele in Minsk ist am Sonntagabend offiziell beendet worden. Bei der Schlussfeier des zehntägigen Multisport-Events im Dinamo-Stadion trug Tischtennisspielerin Petrissa Solja, die in der weißrussischen Hauptstadt sowohl im Mixed als auch mit der Mannschaft die Goldmedaille gewonnen hatte, die deutsche Fahne.

In Minsk sind die 2. Europaspiele zu Ende gegangen © SID

An der Zeremonie nahmen neben dem weißrussischen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko auch der russische Präsident Wladimir Putin und IOC-Präsident Thomas Bach teil. Die deutsche Delegation war nicht mehr mit allen 150 Athletinnen und Athleten vertreten, da viele nach Ende der Wettkämpfe bereits die Heimreise angetreten hatten.

Das deutsche Team holte in der weißrussischen Hauptstadt 26 Medaillen (siebenmal Gold, sechsmal Silber und 13-mal Bronze) und landete im Medaillenspiegel damit auf dem sechsten Platz.