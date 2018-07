2. Liga: Bochum löst Vertrag mit U19-Spieler Tomas auf

Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Julian Tomas "in gegenseitigem Einvernehmen" vorzeitig aufgelöst. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler gehörte seit der vergangenen Saison dem U19-Kader des VfL an und hätte einen Anschlussvertrag für den Lizenzspielerkader besessen. In der A-Junioren-Bundesliga kam Tomas für den VfL zu 15 Einsätzen (ein Tor).