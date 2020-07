2. Liga: Bochum verpflichtet Bonga aus Chemnitz

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Stürmer Tarsis Bonga vom Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC verpflichtet. Wie der VfL am Montag mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige bis 2023 und erhält die Rückennummer 19 beim früheren Bundesligisten.

Bochum sichert sich die Dienste von Tarsis Bonga © SID

"Tarsis Bonga ist ein Spieler, der viel Athletik und Geschwindigkeit mitbringt", sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz: "Er hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen, die jedoch noch nicht am Ende ist." In dieser Saison gelangen dem 1,97 m großen Angreifer vier Treffer und acht Assists.