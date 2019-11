2. Liga: Dresden in Stuttgart ohne Horvath

Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss beim VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Sascha Horvath verzichten. Der 23-Jährige hat im DFB-Pokal-Spiel bei Hertha BSC am Mittwoch (4:5 i.E.) einen knöchernen Strecksehnenausriss im linken Zeigefinger erlitten, er wurde am Freitag operiert. Zudem droht ein Ausfall von Stammtorwart Kevin Broll (Gehirnerschütterung).