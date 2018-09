2. Liga: Dresden verschiebt Verkündung des neuen Stadionnamens

Dresden (SID) - Durch die kurzfristige Absage des Heimspiels gegen den Hamburger SV muss Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auch die Bekanntgabe des neuen Namens für sein Stadion verschieben. Die Sachsen hatten ihre Fans vom 23. bis zum 31. August über die Vorschläge "Dynamo-Stadion" und "Rudolf-Harbig-Stadion" abstimmen lassen. Die Entscheidung ist gefallen, soll nun aber erst beim nächsten Heimspiel am 22. September gegen Darmstadt 98 verkündet werden.

Die Fans müssen sich weiterhin gedulden © SID

"Wir freuen uns unheimlich, dass sich so viele Menschen in den zurückliegenden Tagen an der Abstimmung beteiligt haben und bitten zugleich alle Dynamo-Fans um Verständnis, dass wir das Ergebnis der Abstimmung nun erst in ein paar Wochen bekannt geben werden", sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born: "Es ist uns im Sinne aller Beteiligten sehr wichtig, dass die Bekanntgabe des neuen Stadionnamens im feierlichen Rahmen eines Heimspiels erfolgt."

Die Verkündung war eigentlich für das HSV-Spiel am Samstag (1. September) geplant. Wegen parallel stattfindender Demonstrationen in Chemnitz standen in Dresden jedoch die vorgesehenen Polizeikräfte nicht zur Verfügung, die Begegnung konnte daher nicht stattfinden.