2. Liga: Fürth leiht Atanga von Salzburg aus

Fürth (SID) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den offensiven Flügelspieler David Atanga vom österreichischen Meister RB Salzburg für ein Jahr ausgeliehen. "Schnell, beweglich und technisch versiert", sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi über den 21-Jährigen. Atanga weilt seit Samstag bei seinem neuen Team: "Ich will die Chance in Fürth unbedingt nutzen und dafür alles geben."

David Atanga spielt in der kommenden Saison in Fürth © SID

In 14 Begegnungen in Österreichs Bundesliga erzielte Atanga in der abgelaufenen Spielzeit fünf Tore und zwei Vorlagen. Hinzu kommen in sieben Spielen noch zwei Tore und eine Vorlage in der zweithöchsten Liga. "Ich kenne David noch aus meiner Zeit in Österreich. Er ist ein hoch veranlagter Spieler und wird Tempo und Spielwitz mitbringen", meinte Fürth-Trainer Damir Buric.