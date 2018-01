2. Liga: Fürth leiht Reese von Schalke aus

Fürth (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth hat sich unmittelbar vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 2. Fußball-Bundesligaliga noch einmal verstärkt. Der Tabellen-Vorletzte leiht Stürmer Fabian Reese von Bundesligist Schalke 04 bis Saisonende aus. Der 20-Jährige wurde in der Hinrunde bei S04 siebenmal eingewechselt (kein Tor).

Fabian Reese wechselt zur SpVgg Greuther Fürth © SID

"Fabian hat nicht nur viel Talent, sondern bringt zudem die richtige Mentalität mit. Sein großes Potenzial hat man auch schon bei der U20-Nationalmannschaft gesehen", sagte Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi: "Er stellt für uns eine weitere Option in unserer Offensivreihe dar." Fürth tritt am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld an.