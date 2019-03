2. Liga: HSV verpasst Spitze - St. Pauli 0:4 in Sandhausen

Köln (SID) - Der Hamburger SV hat den Sprung an die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Herbstmeister unterlag dem SV Darmstadt 98 trotz einer schnellen 2:0-Führung 2:3 (2:0).

Hannes Wolf ist mit dem HSV gegen Fürth gefordert © SID

Dem SV Sandhausen gelang am Samstag durch ein 4:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli eine faustdicke Überraschung. Im dritten Samstagspiel trennten sich Dynamo Dresden im Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg 1:1 (0:1).

Der HSV konnte damit am 26. Spieltag den 1. FC Köln nicht von der Spitze verdrängen, dessen für Sonntag vorgesehenes Match beim MSV Duisburg wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war. Bakery Jatta (5.) und Torjäger Pierre-Michel Lasogga per Foulelfmeter (16.) trafen zum 2:0 für die Norddeutschen. Für die Lilien erzielten Marvin Mehlem (52.) und Tobias Kempe (82.) die Treffer zum Ausgleic, ehe Mehlem in der Nachspielzeit (90.+2) der Siegtreffer für die Lilien gelang.

Der HSV liegt aktuell mit 50 Punkten hinter dem FC (51) und vor dem Tabellendritten Union Berlin (47), der bereits am Freitag 1:2 beim 1. FC Heidenheim verloren hatte. Weitere vier Zähler dahinter folgt St. Pauli.

Sandhausen konnte sich durch seinen zweiten Sieg in Folge im Tabellenkeller weiter Luft verschaffen. Philipp Förster (43./49.), Andrew Wooten (34.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Fabian Schleusener (46.) machten den Dreier für das Team von Trainer Uwe Koschinat perfekt. Die Elf vom Millerntor verpasste die Chance, sich wieder näher an Relegationsplatz drei heranzuschieben. Schon vergangenen Sonntag hatte St. Pauli 0:4 das Derby gegen den HSV verloren.

Björn Rother (43.) schoss in Dresden das Führungstor für die Gäste, Lucas Röser (86.) glich für die Sachsen aus.