2. Liga: Hamburg rettet Punkt, Stuttgart patzt

Köln (SID) - Die Topfavoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart haben in der 2. Fußball-Bundesliga erneut Federn gelassen. Tabellenführer HSV musste sich im Nordderby bei Holstein Kiel mit einem 1:1 (0:1) begnügen und führt das Klassement nach 13 Spieltagen zumindest bis Sonntag mit einem Zähler Vorsprung vor Arminia Bielefeld an. Die Ostwestfalen können mit einem Dreier beim kriselnden 1. FC Nürnberg die Hamburger an der Tabellenspitze ablösen.

Der HSV verspielte seine Führung © SID

Stuttgart unterlag bei Aufsteiger VfL Osnabrück 0:1 (0:1) und liegt nach wie vor auf Relegationsplatz drei. Fünfter bleibt die SpVgg Greuther Fürth trotz einer 2:3 (1:1)-Niederlage beim SV Sandhausen.

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion mussten die Gäste bereits in der 27. Minute einen Rückschlag verkraften, als Bakery Jatta nach einem groben Foulspiel an Janni-Luca Serra die Rote Karte sah. Der Gefoulte brachte Kiel in der 43. Minute 1:0 in Führung. Nach der Pause drängte Hamburg in Unterzahl auf den Ausgleich, die Störche blieben ihrerseits bei Kontern gefährlich. Timo Letschert (90.+1) sicherte dem HSV dann aber in der Nachspielzeit den verdienten Punkt.

In Osnabrück erwischten die Hausherren einen Blitzstart. Bereits in der vierten Minute brachte Marcos Alvarez den Außenseiter in Front. Stuttgart hatte in der Folge mehr vom Spiel, konnte seine Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Es wurden zahlreiche Chancen ausgelassen.

Fürth ging in Sandhausen in der 13. Minute durch Julian Green in Führung, Kevin Behrens (45.+1) egalisierte kurz vor der Pause per Foulelfmeter. Nach der erneuten Gäste-Führung durch Branimir Hrgota (52.) war erneut Behrens (64.) zur Stelle, ehe Sandhausen durch Aziz Bouhaddouz (90.+3) die Partie drehte.

Am Freitag hatte das bisherige Schlusslicht Dynamo Dresden durch ein 1:0 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden den Aufsteiger auf den letzten Platz gestürzt. Im Tabellenkeller bleibt auch der VfL Bochum nach einem 1:1 (1:1) beim FC St. Pauli.