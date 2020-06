2. Liga: Hannover beendet Saison mit Sieg gegen Bochum

Hannover (SID) - Hannover 96 hat am letzten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga noch einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gewann zu Hause gegen den VfL Bochum mit 2:0 (1:0). Die Niedersachsen ziehen somit am VfL noch in der Tabelle vorbei.

Marvin Ducksch trifft per Freistoß zum 1:0 © SID

Für Hannover traf Marvin Ducksch (45., 84.). Mit dem Auf- und Abstieg hatten beide Mannschaften jedoch nichts mehr zu tun.

Hannover spielte zu Beginn mit Druck nach vorne, Bochum agierte zunächst eher passiv. Nach einer Ecke gelang den Niedersachsen dann fast ein Blitzstart. Hannovers Timo Hübers traf die Latte, den Abpraller erwischte John Guidetti noch. Sein Tor (3.) wurde jedoch wegen einer Abseitsposition im Vorfeld annulliert.

Bochum kam in der Folge besser ins Spiel, ehe Ducksch nach einer Standardsituation für Hannover traf. Im Anschluss gestaltete sich die Partie über weite Strecken ausgeglichen.