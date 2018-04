2. Liga: Hoffnung in Bochum, Rückschlag für Kaiserslautern

Bochum (SID) - Der VfL Bochum darf nach dem vierten Sieg in Serie weiter von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen, in Kaiserslautern schwinden dagegen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Gegen das Tabellenschlusslicht aus der Pfalz gewann die Mannschaft von Trainer Robin Dutt 3:2 (2:1) und verkürzte damit den Rückstand auf den Dritten Holstein Kiel (Samstag bei Dynamo Dresden) vorläufig auf drei Punkte.

Spannendes Duell endet mit 3:2 für Bochum © SID

Den Pfälzern fehlen weiterhin fünf Zähler auf den rettenden Relegationsplatz. Diesen hat der 1. FC Heidenheim inne, der am Sonntag Tabellenführer Fortuna Düsseldorf empfängt.

Der FCK erwischte den besseren Start und ging durch Halil Altintop (7.) früh in Führung. Für den 35-Jährigen war es das erste Tor für Kaiserslautern seit seiner Rückkehr im Januar. Doch die Antwort der Bochumer ließ nicht lange auf sich warten. Der Österreicher Lukas Hinterseer (18.) bestätigte sein gute Form und erzielte seinen zwölften Saisontreffer. Osayamen Osawe (27.) drehte per Eigentor das Spiel. Beide Tore für die Gastgeber fielen nach einem Eckball.

Auch in der zweiten Spielhälfte gelang den Gästen, die aufopferungsvoll kämpften, ein schneller Treffer. Wieder war es ein Eckstoß, dieses Mal drückte Stipe Vucur (48.) den Ball über die Linie. In der 79. Minute behielt Kevin Stöger im Gewühl im Strafraum die Übersicht und erzielte mit einem platzierten Schuss den Endstand.