2. Liga: Iyoha auf Leihbasis nach Kiel

Kiel (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Offensivspieler Emmanuel Iyoha für ein Jahr vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Iyoha auf Leihbasis beim VfL Osnabrück und bei Erzgebirge Aue gespielt. In der abgelaufenen Saison kam er in 29 Zweitliga-Einsätzen auf drei Tore und sieben Vorlagen.

Emmanuel Iyoha wechselt auf Leihbasis zu Holstein Kiel © SID

"Er ist ein groß gewachsener, schneller und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler", sagte Kiels Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Am Mittwoch hatte der 21-Jährige seinen Vertrag in Düsseldorf bis 2022 verlängert.