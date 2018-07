2. Liga: Kittel verlängert in Ingolstadt

Ingolstadt (SID) - Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat den Vertrag mit Leistungsträger Sonny Kittel (25) vorzeitig bis 2022 verlängert. Das gaben die Schanzer am Donnerstag bekannt. Kittel spielt seit Sommer 2016 für Ingolstadt und kam seitdem auf insgesamt 56 Pflichtspiele in den beiden höchsten Spielklassen. In der vergangenen Saison erzielte Kittel in 33 Ligaspielen 10 Tore und gab 15 Vorlagen.

Kittel verlängert bis 2022 in Ingolstadt © SID

"Das ist ein großartiger Tag für unsere Fans und die gesamte Region. Wir sind glücklich, dass sich Sonny nach intensiven Gesprächen langfristig für uns entschieden hat", sagte Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner.