2. Liga: Osnabrück holt Bapoh aus Bochum

Osnabrück (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Mittelfeldspieler Ulrich Bapoh vom Ligakonkurrenten VfL Bochum verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb in Osnabrück einen Vertrag bis 2022. In Bochum durchlief Bapoh alle Nachwuchsteams und schaffte anschließend den Sprung in den Profi-Bereich. Vergangene Saison kam er aufgrund eines Kreuzbandrisses nur auf vier Liga-Einsätze.