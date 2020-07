2. Liga: Osnabrück verstärkt sich mit Beermann

Osnabrück (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Abwehrspieler Timo Beermann verpflichtet. Der 29-Jährige kommt von Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim nach Niedersachsen und erhält einen Dreijahresvertrag. Mit seinem Ex-Klub Heidenheim hatte Beermann in der Relegation gegen Werder Bremen den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst. Für Beermann ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. 2004 war der Linksfuß in das Nachwuchsleistungszentrum Osnabrücks gewechselt.