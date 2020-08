2. Liga: Ouahim wechselt nach Sandhausen

Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den 22-jährigen Deutsch-Marokkaner Anas Ouahim vom Ligakonkurrenten VfL Osnabrück unter Vertrag genommen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Ouahim in 25 Zweitliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer.

Anas Ouahim unterschreibt beim SV Sandhausen © SID

"In Anas haben wir einen flexibel einsetzbaren offensiven Mittelfeldspieler dazugewonnen. Er ist ein junger Spieler, der bei uns den nächsten Schritt nach vorne in seiner Entwicklung machen wird", sagte der Sportliche Leiter des SVS, Mikayil Kabaca. Ouahim wechselt ablösefrei an den Hardtwald.

Nach Innenverteidiger Nils Röseler (VVV-Venlo), Linksverteidiger Diego Contento (Fortuna Düsseldorf), Mittelfeldspieler Nikolas Nartey (VfB Stuttgart) und Angreifer Daniel Keita-Ruel (SpVgg Greuther Fürth) ist Ouahim der fünfte Neuzugang für die Saison 2020/21.