2. Liga: Paderborn holt Gueye aus Hannover

Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat sich kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal verstärkt. Die Ostwestfalen verpflichteten Stürmer Babacar Gueye vom Bundesligisten Hannover 96. Der 23-Jährige erhält in Paderborn einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

Paderborn holt Babacar Gueye (l.) aus Hannover © SID

Gueye war 2016 vom französischen Klub ES Troyes AC nach Hannover gewechselt. In der vergangenen Saison war er an den belgischen Erstligisten VVSt. Truiden ausgeliehen. Dort kam er auf neun Einsätze, in denen er ohne Tor blieb.