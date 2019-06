2. Liga: Regensburg leiht Okoroji aus Freiburg aus

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Chima Okoroji vom Bundesligisten SC Freiburg für die kommende Spielzeit ausgeliehen. Der 22-Jährige ist linker Außenverteidiger. "Chima ist in der Lage, die Linksverteidigerposition sehr offensiv zu interpretieren, ohne dabei die erforderliche defensive Stabilität zu vernachlässigen", sagte Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn.

Chima Okoroji kommt vom SC Freiburg zum SSV Jahn © SID

Okoroji wurde in München als Sohn einer Engländerin und eines Nigerianers geboren und besitzt die britische Staatsbürgerschaft. "Ich möchte beim SSV Jahn so viel Spielpraxis wie möglich sammeln, meine Stärken ausbauen und an meinen Schwächen arbeiten", kommentierte der neue Jahn-Profi.