2. Liga: Saison-Aus für Sandhausens Nauber

Sandhausen (SID) - Die Saison für Gerrit Nauber vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist aufgrund einer Schultereckgelenk-Verletzung vorzeitig beendet. Wie der SVS am Montag mitteilte, zog sich der Innenverteidiger die Verletzung in der Partie am Sonntag gegen Dynamo Dresden (0:1) zu. Damit fehlt der 28-Jährige im letzten Spiel am Sonntag beim Hamburger SV (15.30 Uhr/Sky). Zur Saisonvorbereitung soll Nauber wieder fit sein.