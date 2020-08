2. Liga: St. Pauli holt Dittgen aus Wiesbaden

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Mittelfeldspieler Maximilian Dittgen verpflichtet. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden ans Millerntor und erhält bei den Hamburgern einen Vertrag bis 2022. Dies teilte der Kiezklub am Dienstag mit.

Maximilian Dittgen wechselt zum FC St. Pauli © SID

"Maximilian ist in der Offensive variabel einsetzbar. Er zählt zu den laufstärksten Spielern in der 2. Bundesliga und besticht vor allem durch sein enormes Tempo – was sehr gut zu unserer Spielweise passt", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz.