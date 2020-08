2. Liga: St. Pauli leiht Mittelfeldspieler Zalazar aus

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli geht mit Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar in die neue Saison. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 20-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ans Millerntor. In der vergangenen Saison hatten die Hessen den gebürtigen Spanier bereits an den polnischen Erstligisten Korona Kielce ausgeliehen, für den er acht Partien in der Ekstraklasa bestritt.