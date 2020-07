2. Liga: Torhüter Klaus verlängert bei Darmstadt

Darmstadt (SID) - Ersatztorhüter Carl Klaus hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 um ein Jahr verlängert. Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer zu den Lilien gewechselt. Zuvor stand er beim mallorquinischen Klub Atletico Baleares unter Vertrag.

Carl Klaus bleibt ein weiteres Jahr in Darmstadt © SID

In der abgelaufenen Spielzeit stand Klaus elfmal im Kader. Am letzten Spieltag der Saison sammelte Klaus gegen seinen Jugendverein VfB Stuttgart seine ersten Pflichtspielminuten in der 2. Bundesliga.