2. Liga: Vertrag von Ebert in Dresden bis 2020 verlängert

Dresden (SID) - Kapitän Patrick Ebert bleibt dem Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden ein weiteres Jahr erhalten. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, verlängerte sich der Kontrakt des 31-Jährigen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020, da Ebert eine im Vertrag festgeschriebene Mindestanzahl von Einsätzen absolviert hatte. Ebert war im Juni 2018 vom FC Ingolstadt gekommen.

Der Vertag von Ebert verlängerte sich bis 2020 © SID

"Dass die Reise für mich hier auch in der kommenden Saison weitergeht, freut mich sehr, weil ich mich in diesem familiären und emotionalen Umfeld des Vereins sehr gut aufgehoben fühle", sagte Ebert, der in der aktuellen Saison bislang 23 Pflichtspiele für Dynamo absolviert hat. Mit den Dresdnern steht der frühere Hertha-Profi nach einer schwierigen Saison mit bereits zwei Trainerentlassungen derzeit auf Tabellenplatz 13.