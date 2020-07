2. Liga: Wydra wechselt von Aue nach Braunschweig

Köln (SID) - Mittelfeldspieler Dominik Wydra wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Erzgebirge Aue zu Eintracht Braunschweig. Der 26 Jahre alte Österreicher bindet sich bis 2022 an den Aufsteiger.

Dominik Wydra wechselt zu Eintracht Braunschweig © SID

"Als gegnerischer Spieler bin ich mehrfach in Braunschweig aufgelaufen, die Spiele bei der Eintracht waren immer richtig cool", sagte der defensive Mittelfeldspieler. In drei Jahren spielte Wydra insgesamt 58-mal für Aue, in dieser Saison kam er nur zu fünf Zweitliga-Einsätzen.