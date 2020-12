2. Liga: Zwei weitere Coronafälle bei Heidenheim

Heidenheim an der Brenz (SID) - Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim sind kurz vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zwei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um Stürmer Gianni Mollo und Mittelfeldspieler Julian Stark. Alle übrigen Spieler seien negativ getestet worden.

Heidenheim muss Kurzarbeit anmelden © SID

Mollo und Stark fallen zusätzlich zu den in der vergangenen Woche positiv getesteten Spieler aus. Torhüter Kevin Ibrahim und Abwehrspieler Jonas Föhrenbach hatten aufgrund eines positiven Befundes bereits im Spiel gegen den Hamburger SV (3:2) gefehlt.