20. Sieg für Citizens in Folge - Liverpool wieder in Erfolgsspur

Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit dem englischen Titelfavoriten Manchester City durch den 20. Pflichtspielsieg in Serie und Punktverluste der nächsten Verfolger die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den viertplatzierten Champions-League-Kandidaten West Ham United hat das Team von Startrainer Pep Guardiola schon zwölf Punkte Vorsprung auf Rekordmeister Manchester United, der beim FC Chelsea und dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Chelsea blieb zwar mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Anfangsformation auch im achten Spiel unter Tuchel ungeschlagen, verpasste jedoch durch die Nullnummer den möglichen Sprung auf Rang vier. Auch nach der Einwechslung des Ex-Leipzigers Timo Werner zwölf Minuten vor dem Abpfiff gelang den Londonern nicht mehr der Siegtreffer. Kai Havertz saß nach seinem Kurzeinsatz am vergangenen Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid nur auf der Bank.

Meister FC Liverpool und sein deutscher Teammanager Jürgen Klopp nutzten die Gunst der Stunde und stellten den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen wieder her. Die Reds feierten nach vier Pleiten in Serie bei Schlusslicht Sheffield United ein 2:0 (0:0) und haben West Ham bei nur noch zwei Punkten Rückstand in Reichweite. Chelsea liegt nur noch einen Zähler vor Klopps Mannschaft.

Guardiola war bei den Citizens mit dem knappen Erfolg zufrieden. "Nach zehn oder 15 Minuten haben wir gemerkt, dass wir nichts Tolles auf die Beine stellen würden", resümierte der Spanier, "wenn man wie wir viele Spiele bestreiten muss - in der Liga und in der Champions League - dann ist das normal. Deshalb sind wir froh über die drei Punkte." Ruben Dias (30.) und John Stones (68.) nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Hammers erzielten die Tore für die Skyblues, die Guardiola nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf sieben Positionen umgestellt hatte.

Das Tempo der Citizens konnte am Wochenende kein "Verfolger" halten. Neben ManUnited verlor auch der schon 13 Zähler zurückliegende Tabellendritte Leicester City durch ein 1:3 gegen den FC Arsenal und Nationaltorhüter Bernd Leno Punkte.