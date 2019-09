200 m: Lyles untermauert Goldanspruch

Doha (SID) - Topfavorit Noah Lyles (USA) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha seinen Anspruch auf den Titel über 200 m noch einmal untermauert. Der 22-Jährige lief als Schnellster der Halbfinals mit 19,86 Sekunden ganz entspannt in den Endlauf am Dienstag (21.40 Uhr MESZ). Für Lyles, der sich in diesem Jahr auf 19,50 Sekunden gesteigert hatte und damit zur Nummer vier der ewigen Weltbestenliste aufgestiegen ist, scheint der Weg zu Gold nach der Startabsage von 100-m-Weltmeister Christian Coleman frei zu sein.

Noah Lyles lief mit 19,86 Sekunden ins Finale © SID

Auch Titelverteidiger und Europameister Ramil Guliyev (20,16) aus der Türkei und der Kanadier Andre De Grasse, Bronzemedaillengewinner über 100 m, mit seinen 20,08 Sekunden stehen im Endlauf. Jamaikas Yohan Blake (20,37) schied hingegen aus.

Coleman war knapp 24 Stunden nach seinem Goldlauf in 9,76 Sekunden über die 100 m wegen leichter Erschöpfung nicht mehr zu den Vorläufen über 200 m am Sonntag angetreten. Der deutsche Meister Steven Müller (Friedberg-Fauerbach) war in der ersten Runde ausgeschieden.

Coleman hatte vor der WM wegen dreier verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre, ein Regelverstoß wurde vordatiert.