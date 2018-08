200-m-Weltmeister Guliyev holt auch EM-Gold

Berlin (SID) - Weltmeister Ramil Guliyev aus der Türkei hat auch den EM-Titel über 200 m geholt. Der gebürtige Aserbaidschaner setzte sich im Finale der EM in Berlin in ganz starken 19,76 Sekunden durch. Als einziger Europäer war der Italiener Pietro Mennea bei seinem Uralt-Europarekord 1979 in Mexiko-Stadt (19,72) schneller.

Ramil Guliyev läuft über 200 m zum EM-Titel © SID

Hinter Guliyev holte der Brite Nethaneel Mitchell-Blake (20,04) Silber, Bronze ging an den Schweizer Alex Wilson mit dem Landesrekord von 20,04 Sekunden.

Als zweiter Sprinter nach dem später in einen Dopingskandal verwickelten Griechen Kostas Kenteres (Weltmeister 2001, Europameister 2002) hält Guliyev nun beide Titel.

Die deutschen Sprinter waren im Halbfinale ausgeschieden. Robin Erewa (Wattenscheid), Aleixo Platini Menga (Leverkusen) und Steven Müller (Friedberg) waren in ihren Läufen jeweils chancenlos.