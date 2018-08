20:2: Bayern gewinnen letztes Testspiel der Sommerpause

Rottach-Egern (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Kantersieg abgeschlossen. Vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel, dem Supercup gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt, siegte das Team von Trainer Niko Kovac zum Abschluss des Trainingslagers gegen den Zehntligisten FC Rottach-Egern mit 20:2 (7:2).

Mit 20:2 fertigen die Bayern ihren Gegner am Ende ab © SID

Am Südufer des Tegernsees erzielten Kingsley Coman (1., 13., 16.), Robert Lewandowski (19., 33., 45.), Sandro Wagner (56., 63., 68.) und Nachwuchsspieler Maximilian Franzke (62., 74., 80.) jeweils drei Tore. Zur Pause wechselten die Bayern auf allen elf Positionen.

Am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) spielt der deutsche Rekordmeister bei Eintracht Frankfurt um den Supercup. Münchens Trainer Niko Kovac kehrt dann an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit Frankfurt gewann er in der vergangenen Saison gegen die Bayern überraschend den DFB-Pokal.