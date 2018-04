2:1 gegen Leganes: Madrid schont Stars für München

Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat wie Bayern München seine besten Spieler für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League geschont und doch einen Ligasieg gefeiert. Die Königlichen setzten sich drei Tage vor der Partie gegen die Bayern (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen CD Leganes 2:1 (2:0) durch. Die Münchner hatten zuvor mit einer C-Elf 4:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

Real Madrid mit erfolgreicher Generalprobe © SID

Reals Trainer Zinedine Zidane verzichtete auf Weltfußballer Cristiano Ronaldo sowie die Abwehr-Asse Sergio Ramos und Raphael Varane, die erst gar nicht im Kader standen. Die Stammspieler Keylor Navas, Toni Kroos, Luka Modric und Marcelo saßen zunächst nur auf der Bank, Kroos kam nach einer Stunde ins Spiel. Real hatte das Hinspiel in München mit 2:1 gewonnen und besitzt gute Chancen, nach zwei Titelgewinnen erneut ins Finale der Königsklasse einzuziehen.

In der Liga änderte der Zittersieg über Leganes durch die Treffer von Gareth Bale (8.) und Borja Mayoral (45.+2) - Darko Brasanac (66.) erzielte das Tor für die Gäste - nichts an der Ausgangsposition im Saisonendspurt. Der FC Barcelona kann den Meistertitel bereits am Sonntagabend (20.45 Uhr) bei Deportivo La Coruna perfekt machen, Madrid ist für die Champions League sicher qualifiziert.

Der FC Sevilla bangt dagegen um die erneute Teilnahme am Europapokal. Einen Tag nach dem 1:2 (1:1) bei UD Levante, dem neunten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg, entließen die Andalusier Trainer Vincenzo Montella. Nachfolger des Italieners wird Joaquin Caparros, der den Verein bereits von 2000 bis 2005 betreut hatte.

Montella hatte das Amt erst im Dezember vom Argentinier Eduardo Berizzo übernommen und Sevilla im Achtelfinale der Champions League zum überraschenden Sieg über Manchester United geführt. Im Viertelfinale scheiterte Montella mit seiner Mannschaft an Bayern München.