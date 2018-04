2:1 gegen Tottenham: Manchester United steht im FA-Cup-Finale

London (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht nach einem 2:1 (1:1) gegen Tottenham Hotspur zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Finale des FA Cup. Für Tottenham hält im ältesten Pokalwettbewerbs der Welt dagegen ein Fluch an: Seit nun acht Halbfinalspielen warten die Londoner auf einen Sieg.

Manchester United zieht ins FA-Cup-Finale ein © SID

Im legendären Wembley Stadium ging Tottenham durch Englands Jungstar Dele Alli früh in Führung (10.), der 22-Jährige drückte eine Hereingabe von Christian Eriksen über die Linie. Kurz musste sich Manchester United sammeln, legte in der Folge aber deutlich zu und kam dank Alexis Sanchez zum verdienten Ausgleich (24.).

In der zweiten Halbzeit agierten beide Mannschaften zunächst zurückhaltend, ehe Ander Herrera den englischen Rekordmeister nach Ablage von Romelu Lukaku in Führung brachte (62.). Tottenham versuchte zu antworten, erarbeitete sich aber keine zwingenden Chancen mehr.

Der Gegner der Red Devils wird im zweiten Halbfinale am Sonntag (16.00 Uhr) zwischen dem FC Chelsea und dem FC Southampton ermittelt. United könnte mit dem 13. Pokalsieg in der ewigen Bestenliste mit Rekordsieger FC Arsenal gleichziehen, zuletzt hatte Manchester den Titel 2016 durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Crystal Palace geholt. Das Finale wird am 19. Mai ebenfalls im Wembley Stadium ausgetragen.