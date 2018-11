22 Punkte: NBA-Profi Schröder mit Saisonbestleistung

Oklahoma City (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat seine bislang beste Ausbeute im Trikot von Oklahoma City Thunder geholt und mit seinem neuen Klub in der Basketball-Profiliga NBA ein 122:116 über die New Orleans Pelicans gefeiert. Der Braunschweiger kam beim fünften Sieg in Serie in gut 24 Minuten Einsatzzeit auf 22 Punkte, Topscorer bei OKC war Paul George (23).

Dennis Schröder (l.) und Russell Westbrook © SID

Oklahoma verlor im dritten Viertel Spielmacher Russell Westbrook. Nach einer Landung auf dem Fuß von Gegenspieler Anthony Davis knickte der Superstar um und verstauchte sich den linken Knöchel. Der 29-Jährige hatte wegen einer Knieverletzung die gesamte Vorbereitung verpasst. Sollte Westbrook erneut ausfallen, könnte Schröder seinen Platz in der Startformation übernehmen.

"Ich habe aggressiv gespielt und versucht, meinen Teamkollegen zu helfen. Ich habe Druck auf den Korb gemacht, besonders als Russell draußen war", sagte Schröder: "Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben." OKC steht nach einem Fehlstart nun bei fünf Siegen und vier Niederlagen. "Wir müssen bescheiden sein und von Spiel zu Spiel schauen", sagte Schröder.

Nationalmannschaftskollege Isaiah Hartenstein gewann mit den Houston Rockets 98:94 bei den Indiana Pacers. Der Rookie spielte 7:44 Minuten und kam auf vier Punkte. Houston steht bei einer Bilanz von 4:5.