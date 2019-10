22 Rennen ohne Deutschland: FIA bestätigt Formel-1-Kalender 2020

Köln (SID) - Kein deutscher Grand Prix, dafür neue Rennen in Hanoi/Vietnam und Zandvoort/Niederlande: Der Weltrat des Automobil-Weltverbandes FIA hat auf seiner Sitzung am Freitag in Köln den Formel-1-Kalender für 2020 bestätigt. Erstmals in ihrer Geschichte steht der Formel 1 eine Saison mit 22 Rennen bevor.

Erstmals findet 2020 eine Saison mit 22 Rennen statt © SID

Starten wird die Saison traditionell in Australien (15. März 2020), das Finale steigt am 29. November in Abu Dhabi. Die laufende Saison umfasst 21 Rennen.

Der Formel-1-Kalender 2020 im Überblick:

15. März: Australien (Melbourne)

22. März: Bahrain (Sakhir)

05. April: Vietnam (Hanoi)

19. April: China (Shanghai)

03. Mai: Niederlande (Zandvoort)

10. Mai: Spanien (Barcelona)

24. Mai: Monaco (Monte Carlo)

07. Juni: Aserbaidschan (Baku)

14. Juni: Kanada (Montreal)

28. Juni: Frankreich (Le Castellet)

05. Juli: Österreich (Spielberg)

19. Juli: Großbritannien (Silverstone)

02. August: Ungarn (Budapest)

30. August: Belgien (Spa)

06. September: Italien (Monza)

20. September: Singapur

27. September: Russland (Sotschi)

11. Oktober: Japan (Suzuka)

25. Oktober: USA (Austin)

01. November: Mexiko (Mexiko-Stadt)

15. November: Brasilien (Sao Paulo)

29. November: Abu Dhabi