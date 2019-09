22. Saison: Carter unterschreibt und wird NBA-Rekordspieler

Köln (SID) - Vince Carter hat bei den Atlanta Hawks für die kommende Saison unterschrieben und wird damit in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Rekordspieler. Als erster Akteur geht der 42-Jährige im Herbst in seine 22. Spielzeit, damit lässt Carter unter anderem Dirk Nowitzki hinter sich.

Carter spielt auch in der kommenden Saison für die Hawks © SID

Nowitzki (41) hatte seine Karriere im April nach 21 Spielzeiten bei den Dallas Mavericks beendet, auch Robert Parish (66), Kevin Willis (57) und Kevin Garnett (43) waren über einen so langen Zeitraum in der Liga aktiv.

Carter ist zudem der erste NBA-Profi, der in vier Dekaden aufläuft. Der US-Amerikaner, der nach seinem Debüt bei den Toronto Raptors in der Saison 1998/99 als "Air Canada" berühmt wurde, spielte für acht verschiedene NBA-Klubs. Von 2011 bis 2014 spielte er an Nowitzkis Seite in Dallas. Die weiteren Stationen neben Atlanta hießen New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets), Orlando Magic, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies und Sacramento Kings.