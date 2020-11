22 positive Tests: Sion muss um Verschiebung bitten

Hamburg (SID) - Nach 22 positiven Coronatests, 13 davon betreffen den Profikader, ist der FC Sion in der Schweizer Fußball-Super-League wahrscheinlich mindestens zweimal zum Zuschauen verurteilt. Der Tabellenachte bat beim nationalen Fußballverband um eine Verlegung der Punktspiele am Mittwoch beim FC Luzern sowie am Sonntag beim FC Basel.