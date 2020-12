23 Rennen: Rekordsaison für Schumacher und Co. im nächsten Jahr bestätigt

Hamburg (SID) - Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. fahren 2021 in der Formel 1 eine Mammutsaison. Der 23 Rennen umfassende Rekordkalender für die Königsklasse wurde am Donnerstag vom Motorsport-Weltrat der FIA bestätigt. So viele Grand Prix hat es innerhalb eines Jahres noch nie gegeben. Beginnen soll die Jagd nach dem WM-Titel am 21. März in Australien, das Finale ist für den 5. Dezember in Abu Dhabi vorgesehen.

23 Rennen in der nächsten Formel-1-Saison © SID

Ein Heimrennen in Deutschland für Vettel, der von Ferrari zu Aston Martin wechselt, und Haas-Rookie Schumacher wird es wie erwartet nicht geben. Dafür rückt das höchst umstrittene Rennen in Saudi Arabien (28. November) ins Programm, zudem kommt mit dem niederländischen Zandvoort (5. September) ein Rückkehrer nach 36 Jahren Abstinenz hinzu. Der Ort für das vierte Saisonrennen am 25. April ist noch immer offen.

In diesem Jahr hätte die WM eigentlich 22 Grand Prix umfassen sollen - es wäre die umfangreichste in der Geschichte gewesen. Wegen der Coronakrise wurde der Kalender aber auf 17 Rennen reduziert, dies machte auch eine Rückkehr der Königsklasse auf den Nürburgring möglich. - Der Formel-1- Kalender für 2021 im Überblick:

21. März: Melbourne (Australien)

28. März: Sakhir (Bahrain)

11. April: Shanghai (China)

25. April: noch offen

9. Mai: Barcelona (Spanien)

23. Mai: Monte Carlo (Monaco)

6. Juni: Baku (Aserbaidschan)

13. Juni: Montreal (Kanada)

27. Juni: Le Castellet (Frankreich)

4. Juli: Spielberg (Österreich)

18. Juli: Silverstone (Großbritannien)

1. August: Budapest (Ungarn)

29. August: Spa (Belgien)

5. September: Zandvoort (Niederlande)

12. September: Monza (Italien)

26. September: Sotschi (Russland)

3. Oktober: Singapur

10. Oktober: Suzuka (Japan)

24. Oktober: Austin (USA)

31. Oktober: Mexiko-Stadt (Mexiko)

14. November: Sao Paulo (Brasilien)

28. November: Jedda (Saudi-Arabien)

5. Dezember: Abu Dhabi