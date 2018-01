242 Athleten: USA mit Rekord-Aufgebot in Pyeongchang

Los Angeles (SID) - Die USA treten mit einem Rekord-Aufgebot bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) an. Am Freitag wurden vom nationalen Olympischen Komitee USOC 242 Sportler und damit so viele wie nie zuvor von einer teilnehmenden Nation für Winterspiele nominiert.

Shiffrin und 241 weitere US-Athleten bei Olympia dabei © SID

Das Team besteht aus 135 Männern und 107 Frauen, bei 97 von 102 Medaillenentscheidungen sind US-Sportler in Südkorea am Start. 103 Teilnehmer kehren zu Olympischen Spielen zurück, darunter drei fünfmalige Goldmedaillengewinner. Snowboarderin Kelly Clark und Langläuferin Kikkan Randall sind die ersten US-Frauen, die zum fünften Mal bei Olympia antreten.

Im US-Aufgebot stehen insgesamt 37 Medaillengewinner, fünf gewannen Gold in Sotschi/Russland 2014: Jamie Anderson (Snowboard/Slopestyle), Maddie Bowman (Ski-Freestyle/Halfpipe), Ted Ligety (Ski alpin/Riesenslalom), Mikaela Shiffrin (Ski alpin/Slalom) und David Wise (Ski-Freestyle/Halfpipe).