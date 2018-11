25.500 Zuschauer: Tournee-Auftakt in Oberstdorf ausverkauft

Oberstdorf (SID) - Das Auftaktspringen der 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf ist ausverkauft. Fünf Wochen vor dem Wettkampf am 30. Dezember im Stadion am Schattenberg vermeldeten die Organisatoren, dass alle 25.500 Tickets vergeben sind.

Der Auftakt der Vierschanzentournee ist ausverkauft © SID

Für die Qualifikation am Vortag sind noch Eintrittskarten erhältlich, im Vorjahr besuchten 14.100 Zuschauer die Vorentscheidung. Die Tournee wird in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) fortgesetzt.